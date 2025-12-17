Apara Piyasalar Japonya'da ihracat son 9 ayın en hızlı artışını kaydetti
Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:03

Japonya'da ihracat son 9 ayın en hızlı artışını kaydetti

Japonya’da ihracat son 9 ayın en hızlı artışını kaydetti

Japonya'nın ihracatı, kasımda yılın son 9 ayındaki en hızlı artışını kaydederek yıllık bazda yüzde 6,1 arttı.

Japonya'nın ihracatı, Kasım ayında son dokuz ayın en güçlü artışını kaydederek yıllık bazda yüzde 6,1 yükseldi. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 4,8'lik beklentisini aşarken, ekim ayındaki yüzde 3,6'lık artışın da üzerine çıktı.

İhracattaki yükselişte, Batı Avrupa'ya yapılan sevkiyatlardaki yüzde 23,6'lık artış ve Japonya'nın ikinci büyük ticaret ortağı ABD'ye ihracattaki yüzde 8,8'lik yükseliş etkili oldu. Bu, Mart ayından bu yana ABD'ye ihracatta ilk kez artış yaşandığını gösteriyor.

Otomobil ihracatı genel olarak değer bazında yüzde 4,1 düşerken, ABD'ye gönderilen otomobil sayısında yüzde 1,5'lik artış dikkat çekti. Çin ana karasına yapılan ihracat yüzde 2,4 azalırken, Hong Kong'a sevkiyat yüzde 11,4 arttı. Çin'e gıda ihracatı ise yüzde 5,9 oranında geriledi.

Kasım ayında Japonya-Çin ilişkilerinde gerilim yükseldi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Tayvan'a olası bir Çin müdahalesinin Japon askeri karşılığına yol açabileceğini belirtmesi, Pekin'in Japon deniz ürünlerine kısıtlama getirmesine neden oldu.

İthalat ise Kasım ayında yüzde 1,3 artarken, bu oran beklentilerin (%2,5) altında kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonya'da ihracat son 9 ayın en hızlı artışını kaydetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz