İngiltere’de enflasyon beklentilerin altında kaldı

İngiltere'de enflasyon Kasım ayında sekiz ayın en düşük seviyesine inerek, İngiltere Merkez Bankası'na (BoE) faiz indirimine yönelik alan oluşturdu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre, Ekim'de yüzde 3,6 olan yıllık tüketici enflasyonu, Kasım'da yüzde 3,2'ye geriledi. Bu oran, ekonomistlerin yüzde 3,5'lik ve BoE'nin yüzde 3,4'lük beklentilerinin altında kaldı.

Verilerin ardından sterlin yüzde 0,6 düşüşle 1,3342 dolara geriledi. Enflasyondaki düşüşte gıda fiyatlarındaki yavaşlama etkili olurken, hizmet enflasyonu da yüzde 4,4'e geriledi. Bu oran da BoE'nin yüzde 4,5'lik beklentisinin altında kaldı. ONS Başekonomisti Grant Fitzner, tütün ve kadın giyim fiyatlarındaki düşüşün genel enflasyona aşağı yönlü katkı yaptığını ifade etti.

Bu gelişmeler, BoE'nin perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesi dikkatle izleniyor. Banka, eylül ve kasım aylarında politika değişikliğine gitmemişti. Ancak enflasyonun ve ekonomik faaliyetlerin zayıfladığına dair işaretler, olası bir faiz indirimi beklentisini artırdı.

Ayrıca, işsizlik oranı yüzde 5,1'e yükselerek beş yılın zirvesine çıktı. Özel sektörde ücret artışı ise 2020'den bu yana ilk kez yüzde 4'ün altına geriledi. Ekonomik daralma ise ekim ayında ikinci ay üst üste kaydedildi.