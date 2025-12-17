Avro Bölgesi’nde kasım ayı enflasyonu belli oldu

Avrupa İstatistik Ofisi, Avro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) kasım ayı enflasyon nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde enflasyon kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 arttı. Enflasyon ekim ayına göre ise yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

Piyasa beklentisi, enflasyonun kasımda yıllık bazda yüzde 2,2, aylık bazda eksi yüzde 0,3 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde kasımda çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,4, aylık bazda eksi yüzde 0,5 seviyesinde ölçüldü.

AB'de ise yıllık enflasyon kasımda yüzde 2,4 olarak ölçüldü. Bölgede aylık enflasyon eksi yüzde 0,2 olarak belirlendi.

Fiyatlar kasımda geçen yılın aynı ayına göre Almanya'da yüzde 2,6, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 1,1 ve İspanya'da yüzde 3,2 arttı.