Almanya’da iş dünyası beklentileri geriledi

Ifo Enstitüsü'nün açıkladığı verilere göre, Almanya'da beklenti endeksi Aralık ayında 89,7'ye gerileyerek Kasım'daki revize edilmiş 90,5 seviyesinin altına düştü. Bu rakam, Bloomberg anketindeki medyan tahminin de gerisinde kaldı. Mevcut durum endeksi ise 85,6 seviyesinde sabit kaldı. İş dünyası güven endeksi ise Aralık ayında 87,6 olarak ölçüldü; bu da 88,2 olan beklentinin altında gerçekleşti.

Ifo Başkanı Clemens Fuest, 2026'nın ilk yarısına dair şirketlerin daha karamsar olduğunu belirtirken, mevcut durumun ise değişmediğini ifade etti. Fuest, "Bu yıl herhangi bir iyimserlik emaresi olmadan sona eriyor" dedi.

Bu veriler, Salı günü gelen karışık ekonomik göstergelerin ardından yayımlandı. S&P Global anketi, özel sektör faaliyetlerinin beklenenden daha yavaş büyüdüğünü gösterirken; ZEW Enstitüsü, ekonomik beklentilerin Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koymuştu.

Almanya ekonomisinin, yılın üçüncü çeyreğinde küçülmeden kıl payı kurtulması bekleniyor. Ancak ihracat ve hanehalkı harcamalarındaki zayıflık, önceki dönemde görülen yüzde 0,2'lik daralmanın ardından toparlanmayı zorlaştırıyor. Öte yandan, artan altyapı ve savunma harcamalarının önümüzdeki yıllarda ekonomik aktiviteyi desteklemesi öngörülüyor.