Gümüş ve bakırdan tarihi zirve: Fed kararı etkili oldu

ABD Merkez Bankası'nın beklenen faiz indirimini yapması ve ekonomik büyüme tahminini yukarı yönlü revize etmesinin ardından bakır fiyatları yeni zirvesini gördü.

Fed, 2026 yılı için büyüme beklentisini yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e yükseltirken, enflasyonun yüzde 2,4'e düşeceğini öngördü. Faizlerin daha düşük seyretmesinin emtia ve metal piyasalarını desteklemesiyle birlikte bakır, Londra Metal Borsası'nda yüzde 3'e yakın artarak ton başına 11.906 doları test etti; kapanış fiyatı ise 11.872 dolar olarak gerçekleşti. Nikel hariç tüm metallerde değer kazancı görüldü.

Yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 35 artış gösteren bakır fiyatları, son dönemdeki maden üretimindeki azalma ve ABD dışında yaşanabilecek arz sıkıntılarına yönelik endişelerle destek buluyor.

Ayrıca, yatırımcıların 2026'da devreye girmesi beklenen tarifeler öncesi ABD'ye sevkiyatları hızlandırması da fiyatları yukarı itiyor. Yenilenebilir enerji sektöründen gelen güçlü talep ise bakırın uzun vadeli görünümünü olumlu yönde etkiliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim kararı sonrası, gümüş Perşembe günü güçlü bir yükselişle yeni zirvesini gördü. Spot gümüş fiyatı ons başına yaklaşık yüzde 4 artarak 64,30 dolara kadar çıktı.

Bu yükselişle birlikte, gümüş aylık bazda yaklaşık yüzde 25 oranında değer kazanırken, yılbaşından bu yana artışı yüzde 100'ü aştı.