Dünya Bankası, Çin için büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Dünya Bankası, Çin ekonomisinin 2025'te yüzde 4,9, 2026'da ise yüzde 4,4 oranında büyümesinin öngörüldüğünü duyurdu.

"Reformları İlerletme, Beklentileri Güçlendirme" başlığıyla yayımlanan Çin Ekonomik Güncelleme raporuna göre, 2025'in üçüncü çeyreğinde Çin ekonomisi güçlü seyrini korudu. Genişlemeci maliye ve para politikalarının iç talep ile yatırımları desteklediği, gelişmekte olan ülke pazarlarından gelen talebin ise ihracata katkı sunduğu belirtildi.

Ancak hanehalklarının, zayıf işgücü piyasası ve düşen konut fiyatları nedeniyle harcamalarında temkinli davrandığı ifade edildi.

Raporda ayrıca, yatırım artış hızının üçünc�� çeyrekte yavaşladığına dikkat çekildi. Emlak sektöründeki düzenlemeler, daralan kar marjları ve yerel yönetimlerin sıkılaşan mali koşullarının imalat ve altyapı yatırımlarını baskıladığı vurgulandı.

Dünya Bankası, ekim ayında yayımladığı Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncelleme Raporu'nda Çin için 2024 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,8, 2025 içinse yüzde 4,2 olarak açıklamıştı. Yeni raporda bu tahminlerin yukarı yönlü revize edildiği görüldü.

Ayrıca açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin risklerin dengeli olduğu, son mali tedbirler ve küresel ticaret politikasındaki istikrarın yatırımlar ile ihracatı desteklemesinin beklendiği aktarıldı.

Öte yandan, Uluslararası Para Fonu (IMF) da Çarşamba günü Çin'in 2025 ve 2026 yılı büyüme öngörülerini yukarı yönlü güncellemişti.