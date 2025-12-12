Citi’den TCMB için ’faiz’ değerlendirmesi

Citi ekonomistleri, "150 baz puanlık faiz indirimi daha fazla açıklama gerektiriyor" başlıklı analizinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yılın son toplantısında politika faizini yüzde 38'e çekerek beklentilerin üzerinde, daha agresif bir adım attığını belirtti.

Analizde, TCMB'nin açıklamasında Kasım ayındaki enflasyon düşüşünün büyük ölçüde gıda fiyatlarından kaynaklandığına, 3. çeyrek büyümesinin ise beklentileri aştığına dikkat çekildi. Ayrıca, Ekim ve Kasım'da enflasyonun temel eğiliminde hafif bir düşüş gözlendiği ve talep koşullarının dezenflasyon sürecini desteklemeye devam ettiği vurgulandı. Ancak Citi, bu açıklamaların daha güçlü bir faiz indirimi için yeterince net bir gerekçe sunmadığını kaydetti.

Citi ayrıca, TCMB'nin 2026'da daha fazla gevşeme adımları atmaya hazırlanırken, dezenflasyon sürecinin güvenilirliğinin piyasalar tarafından daha yakından izleneceğini ve para politikasında sapma payının oldukça sınırlı olacağını vurguladı.

2024 sonunda enflasyonun yüzde 32'ye gerilemesi beklenirken, 2025 tahmini yüzde 23 olarak paylaşıldı. Ancak enflasyon görünümünde risklerin yukarı yönlü olduğu ifade edildi. Banka, 2026 yıl sonu için politika faizinin yüzde 28 seviyesinde olacağını öngörüyor.