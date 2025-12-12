AB, içten yanmalı motor yasağından geri adım attı

Weber gazeteye verdiği demeçte, "2035'ten itibaren yeni kayıtlar için, otomobil üreticilerinin filo hedeflerinde yüzde 100 yerine yüzde 90 CO2 emisyon azaltımı zorunlu olacak. 2040'tan itibaren de yüzde 100 hedef olmayacak. Bu, içten yanmalı motorlar üzerindeki teknoloji yasağının masadan kalktığı anlamına geliyor. Dolayısıyla Almanya'da şu anda üretilen tüm motorlar üretilmeye ve satılmaya devam edebilir" dedi.

Weber, bunun "tüm otomotiv endüstrisine önemli bir sinyal gönderdiğini ve on binlerce endüstriyel işi güvence altına aldığını" söyleyerek Avrupa'nın en önemli endüstrilerinden birinin geleceğine ilişkin endişeleri yansıttı.

Almanya ve İtalya dahil AB hükümetleri ve birçok otomobil üreticisi, şu anda yeni araçlardan kaynaklanan karbon emisyonlarını 2035 yılına kadar sıfıra indirme hedefi koyan ve fiilen yeni içten yanmalı motorlu araç satışlarını yasaklayan düzenlemelerin yumuşatılması için lobi faaliyeti yürütüyordu.

Volkswagen, Stellantis, Renault, Mercedes-Benz ve BMW, yasağın kaldırılması ve bunun yerine kesin hedefler yerine müşterilerin ne istediklerine karar vermesine izin verilmesi yönünde görüş bildirdi.