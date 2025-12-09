Scope Ratings’ten Türkiye için büyüme tahmini

Scope Ratings, küresel ekonomide 2025'te beklenen ılımlı yavaşlamaya rağmen dünya ve Avrupa ekonomilerinin direnç gösterdiğini belirtti. Ancak, büyüme görünümündeki riskler arttı ve orta vadeli makroekonomik ile kredi görünümü "negatif" olarak değerlendirildi.

Türkiye için büyüme tahminleri yukarı yönlü revize edildi; 2025'te %4,2, 2026'da %4,0 büyüme bekleniyor. 2027'de ise büyümenin %3,2'ye gerileyeceği ve orta vadeli büyüme potansiyelinin %3,8 olduğu hesaplandı.

BÜYÜME BEKLENTİSİ

Küresel ekonomi tarafında 2025'te %3,3 olan büyümenin 2026'da %3,2'ye düşmesi öngörülüyor. Faiz indirimleri olsa da politika ve borçlanma maliyetlerinin pandemi öncesinin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. 2027 büyüme beklentisi ise %3,1 olarak açıklandı.

ABD ekonomisinin 2025'te yaklaşık %2,1 büyümesi, 2026'da ise %2,4 büyümesi bekleniyor. Çin'in 2025'te %5,0 olan resmi büyüme hedefini tutturacağı ve 2026'da %4,7 büyüyeceği öngörülüyor. Euro Bölgesi-21 için 2025 büyüme tahmini %1,5, 2026 için %1,4 olarak açıklandı. Almanya'da 2025'te %0,3, 2026'da %1,0; Fransa'da %0,9 ve %1,0; İtalya'da %0,6 ve %0,7; İspanya'da ise %2,9 ve %2,5 büyüme bekleniyor.

İngiltere'nin 2026'da %1,0, Japonya'nın %0,7 büyümesi tahmin edilirken, dünya ekonomisinin 2026'da %3,2, 2027'de %3,1 büyümesi bekleniyor.

Raporda, yüksek varlık fiyatları, özel kredi piyasalarındaki kaldıraç riskleri, uzun süre yüksek kalacak faiz oranları, korumacı ticaret politikaları ve jeopolitik gerilimlerin küresel ekonomi için aşağı yönlü riskleri artırdığı vurgulandı.