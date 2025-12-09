Apara Piyasalar Fitch Ratings: Türk bankalarının sermaye oranları zayıflayabilir
Fitch Ratings: Türk bankalarının sermaye oranları zayıflayabilir

Fitch Ratings, Türk bankalarının sermaye oranlarının 1 Ocak 2026’da düzenleyici kolaylıkların kaldırılmasıyla ortalama 170-200 baz puan düşeceğini öngörüyor.

Fitch Ratings, söz konusu düşüşün ana nedeni yabancı para risk ağırlıklı varlıkların güncel kurlarla yeniden hesaplanması olacak. BDDK ayrıca satılmaya hazır menkul kıymetlerdeki gerçekleşmemiş zararların sermaye hesaplamalarına yansıtılmasını zorunlu kılacak.

Büyük bankaların sermaye yeterlilik oranlarının kaldırma sonrası %13-17 aralığında kalması, CET1 oranlarının ise %9-13 arasında olması bekleniyor. Kamu mevduat bankaları genellikle alt seviyelerde yer alacak. Fitch, çoğu bankanın düzenleyici minimumların üzerinde yeterli tamponlara sahip olacağını ve kararın kredi açısından nötr olduğunu belirtiyor.

Orta ve küçük ölçekli bankaların bazıları ek sermaye artırımı ihtiyacı duyabilir. 2026'da artan kârlılık ve yavaşlayan kredi büyümesiyle sermaye yapısının desteklenmesi, bankaların temettü ödemelerini azaltarak sermaye biriktirmeye öncelik vermesi bekleniyor.

