Bitcoin 2025 yılını nasıl tamamlayacak?

Bitcoin için 2025 yılı, hem rekorlar hem de sert dalgalanmalarla geçti. Ancak dünyanın en büyük kripto para birimi, 2022'den bu yana ilk kez yılı yıllık bazda düşüşle tamamlama riskiyle karşı karşıya bulunuyor.

Küresel borsa endeksleri de yıl boyunca dalgalı bir seyir izledi. Tarifeler, faiz politikaları ve yapay zekâ balonu endişeleri piyasaları etkilerken, endeksler rekor seviyeleri görüp ardından geri çekildi. Hisse senetleri genel olarak yükseliş eğiliminde olsa da, Bitcoin'in hisse senetleriyle olan korelasyonu 2025'te belirgin şekilde arttı.

Uzmanlar, geleneksel yatırımcıların kripto paralara yönelmesiyle birlikte Bitcoin'in dalgalanmasının artık daha çok borsa piyasalarının hassasiyetlerini yansıttığını ifade ediyor. Ayrıca 2026'da Bitcoin fiyatlarının; para politikalarındaki değişimler ve yapay zekâ hisselerine yönelik değerleme kaygıları gibi riskli varlıkları etkileyen gelişmelere daha sıkı bağlanabileceği öngörülüyor.

Wintermute Stratejisti Jasper De Maere, "Kriptonun genel hisse senedi piyasalarına tepki vermesi, 2025 yılı boyunca göze çarpan bir eğilim oldu" dedi.

EKİM AYINDA REKOR KIRDI

Kripto paralar, yılın başında kriptoya sıcak bakan ABD Başkanı Donald Trump'ın seçilmesiyle yükselişe geçti. Ancak nisan ayında Trump'ın açıkladığı yeni gümrük tarifeleri, kripto varlıkları hisse senetleriyle birlikte sert şekilde aşağı çekti. Yine de piyasalar hızlı bir toparlanma gösterdi ve Bitcoin, ekim ayı başında 126 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Ancak bu zirveden sadece birkaç gün sonra, 10 Ekim'de Trump'ın Çin'den yapılan ithalata yeni tarifeler getirme ve stratejik yazılımlara ihracat kısıtlamaları uygulama tehdidi, piyasalarda yeni bir satış dalgasını tetikledi. Bu gelişmeyle kaldıraçlı kripto pozisyonlarında 19 milyar doları aşan bir tasfiye yaşandı. Bu rakam, kripto piyasaları tarihindeki en büyük tasfiye hareketi olarak kayıtlara geçti.

BİTCOİN YILI NASIL TAMAMLAYACAK?

Bitcoin, zirve sonrası toparlanmakta zorlanıyor ve kasım ayında 2021 ortasından bu yana en sert aylık düşüşünü yaşadı. Ancak opsiyon platformu Derive.xyz'ye göre, son haftalarda piyasadaki kötümserlikte bir miktar azalma gözlendi. Verilere göre yatırımcılar, geçen haftanın sonunda Bitcoin'in yılı 80 bin doların altında tamamlama olasılığını %15 olarak fiyatladı. Bu oran birkaç hafta önce %20 civarındaydı.

Yine de bu tablo, kripto yatırımcıları için önemli bir hayal kırıklığı anlamına geliyor. Aralarında en büyük Bitcoin yatırımcılarından olan Michael Saylor'ın şirketi MicroStrategy de var. Şirket, 30 Ekim'de Bitcoin'in yılı 150 bin dolarda kapatabileceğini öngörmüştü. Öte yandan Standard Chartered, geçen yıl yaptığı değerlendirmede Bitcoin'in 2025 sonunda, özellikle ETF'lere gelen güçlü girişlerin etkisiyle 200 bin dolara ulaşabileceğini tahmin etmişti.

Salı günü itibarıyla Bitcoin 89.888,45 dolar seviyelerinde işlem görüyor.