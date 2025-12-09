Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı

Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklentilere uygun şekilde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,60 seviyesinde sabit bıraktı.

RBA'nın açıklamasında, enflasyonist risklerin yukarı yönlü eğilim gösterdiği ve fiyat baskılarının ne kadar süreceğini değerlendirmenin biraz daha zaman alacağı vurgulandı. Ayrıca, iç talebin beklentilerin üzerinde güçlü seyrettiği ve bunun enflasyon üzerindeki baskıları artırabileceği belirtildi.

Piyasa tarafında ise, son dönemde açıklanan güçlü enflasyon ve tüketici talebi verileri sonrasında bu hafta için faiz indirimi öngörülmezken, önümüzdeki yılın ilerleyen aylarında faiz artışı olasılığı fiyatlanmaya başladı.