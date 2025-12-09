Apara Piyasalar Avustralya Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Giriş Tarihi: 9.12.2025 09:02

Avustralya Merkez Bankası (RBA), piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Banka, politika faizini yüzde 3,60 seviyesinde sabit tuttu.

RBA'nın açıklamasında, enflasyonist risklerin yukarı yönlü eğilim gösterdiği ve fiyat baskılarının ne kadar süreceğini değerlendirmenin biraz daha zaman alacağı vurgulandı. Ayrıca, iç talebin beklentilerin üzerinde güçlü seyrettiği ve bunun enflasyon üzerindeki baskıları artırabileceği belirtildi.

Piyasa tarafında ise, son dönemde açıklanan güçlü enflasyon ve tüketici talebi verileri sonrasında bu hafta için faiz indirimi öngörülmezken, önümüzdeki yılın ilerleyen aylarında faiz artışı olasılığı fiyatlanmaya başladı.

