Petrol fiyatları, OPEC+ toplantısı sonrası yükselişte!

Petrol fiyatları, OPEC+ grubunun ilk çeyrekte üretim artışlarını askıya alma kararını sürdürmesiyle yükselişe geçti. Bu gelişme yaşanırken, yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya yönelik açıklamalarının olası etkilerini de değerlendirmeye aldı.

Brent petrol varil başına yaklaşık 63 dolardan, ABD ham petrolü (WTI) ise 59 dolar civarında işlem görüyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki üretici ülkeler, Pazar günü gerçekleşen toplantıda, geçen ay duyurulan üç aylık üretim artışı duraklamasını teyit etti. Grup, bu adımın mevsimsel zayıf talebi dengelemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Petrol fiyatları, Kasım ayında arz fazlası endişeleri nedeniyle art arda dördüncü ayda da düşüş gösterdi. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2026 yılında rekor düzeyde arz fazlası beklediğini açıkladı. Ancak yıl boyunca Orta Doğu başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşanan jeopolitik gerilimler, zaman zaman fiyatları destekledi.

Öte yandan, Cumartesi günü Trump, hava yolu şirketlerini Venezuela hava sahasının kapalı olduğu varsayımıyla hareket etmeleri konusunda uyardı; fakat Pazar günü bu açıklamalarını yumuşattı. Yine de ABD askeri hareketliliği bölgedeki belirsizlikleri artırıyor.

Ayrıca ABD ve Ukrayna tarafı, olası bir barış anlaşmasına ilişkin çerçeve konusunda yapıcı görüşmeler gerçekleştirdiklerini bildirdi. Olası bir ateşkes, Rusya'ya yönelik yaptırımların gevşetilmesi ve Rus petrolünün küresel pazara dönüşünü hızlandırabilir.