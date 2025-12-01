Bitcoin haftaya düşüşle başladı: Kripto para piyasalarında son durum ne?

Bitcoin, Asya işlemlerinin erken saatlerinde yüzde 5,1'e varan bir gerilemeyle 87.000 doların altına düşerken; Ether yüzde 6'dan fazla kayıpla 2.900 doların altına indi. Solana da yüzde 7'nin üzerinde değer kaybederek benzer bir seyir izledi. Piyasadaki çoğu token da düşüşe eşlik etti.

Kripto varlıklar, Ekim başında Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 126.251 dolara ulaşmasının ardından yaklaşık 19 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyonun tasfiye edilmesiyle başlayan ve haftalar süren satış baskısının ardından hâlâ hassas bir zeminde ilerliyor.

Bitcoin, Kasım ayında yüzde 16,7 oranında değer kaybetmişti. Ancak geçen hafta satışların hafiflemesiyle birlikte 90.000 dolar seviyesinin üzerine toparlanmıştı.

Pazartesi günü yaşanan yeni düşüşlerle birlikte yatırımcılar daha sert geri çekilmeler olabileceğini göz önünde bulunduruyor.