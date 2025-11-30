Asgari ücret maratonu başlıyor: Gözler komisyon toplantısında!

2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek amacıyla yürütülecek görüşmelere dair takvim şekilleniyor. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde başlayacak.

Önümüzdeki hafta yapılması planlanan ilk toplantıda işçileri Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

Ancak bu yıl işçi temsilcileri masada olmayacak.

Bakanlıkta yapılacak ilk toplantıda, sürecin nasıl işleyeceğine dair takvimin belirlenmesi öngörülüyor. Sonraki görüşmelerde ise tarafların talepleri, ekonomik veriler, analizler ve hazırlanan çalışmalar ele alınacak.

KARAR 31 ARALIK'A KADAR AÇIKLANACAK

Komisyonun, nihai karara varıncaya dek 4 toplantı gerçekleştirmesi planlanıyor. Kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Yeni asgari ücretin 31 Aralık'a kadar netleşmesi ve kamuoyuna duyurulması hedeflenirken, belirlenen rakam 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak.

Yasaya göre asgari ücreti, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilcinin yer aldığı toplam 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücretin tespiti için aralık ayında belirlenen tarihlerde bir araya geliyor.

Bakanlık tarafından belirlenen üyelerden birinin başkanlık ettiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıyor ve kararlar oy çokluğuyla alınıyor. Oyların eşit çıkması durumunda ise başkanın yer aldığı tarafın görüşü çoğunluk olarak kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.

BAKAN IŞIKHAN: OPTİMAL BİR SEVİYE OLACAĞINA İNANIYORUM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesi olduğu vurgulayarak "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

OLASI SENARYOLAR

Peki milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret 2026 yılında ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar…

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 23

Yüzde 23 zam senaryosunda, net asgari ücret 27.188 TL'ye, brüt ise 31.986 TL'ye çıkacak.

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

YÜZDE 40

Yüzde 40 zam durumunda ise 2026'da net asgari ücretin 30.946 TL, brüt ücretin ise 36.407 TL seviyesine çıkması tahmin ediliyor.