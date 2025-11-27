Yabancı yatırımcı borsada yeniden alıma başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 21 Kasım 2025 haftasında yabancı yatırımcılar 71,9 milyon dolarlık hisse alırken, 239,1 milyon dolarlık tahvil alımı yaptı.

Önceki haftada 158,8 milyon dolarlık hisse satışı yapılırken, 499,8 milyon dolarlık tahvil alımı olmuştu.

Yabancılar borsada bir hafta arasından ardından yeniden alıma döndü.

Yabancıların hisse senedi stoku 30,78 milyar dolardan 31,59 milyar dolara yükselirken, tahvil

stoku 16,20 milyar dolardan 16,46 milyar dolara çıktı.