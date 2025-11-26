İngiltere yeni vergi artışına hazırlanıyor

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, geçen yıl 1990'lardan bu yana görülen en büyük vergi artışı olan 40 milyar sterlinlik paketin "tek seferlik" olduğunu söylemişti. Ancak ekonomi görünümündeki bozulma ve borçlanma maliyetlerindeki yükseliş, yeni gelir artırıcı tedbirleri gündeme getirdi. Bakan, ülkeyi iyileştirmek ve büyümeyi hızlandırmak için "adil ve gerekli seçimler" yaptığını belirterek kemer sıkma politikasına dönmeyeceğini vurguladı.

Ekonomistler, bütçede 20-30 milyar sterlin arasında vergi artışı bekliyor ancak bunun kamu maliyesini dengelemeye yetmeyebileceği görüşünde.

2 milyon sterlin ve üzeri değerdeki mülklere daha yüksek vergiler, elektrikli araçlar için yeni kilometre başı ödeme sistemi, artan temettü vergisi oranı, yükseltilen kumar vergileri ve emeklilik katkılarına yönelik düzenlemeler açıklanması beklenen önlemler arasında yer alıyor.

Varlık yöneticisi Quilter'ın hesaplamalarına göre, gelir vergisi eşiklerinin dondurulması ve emeklilik katkılarına yapılacak düzenlemelerin birleşik etkisi, tipik bir orta sınıf aileye yılda yaklaşık 1.600 sterline mal olacak.

Analistler, belirsizlik ve ileride gelebilecek yeni vergi artışlarına ilişkin kaygıların yatırımları baskıladığını belirterek bütçenin yetersiz kalmasının Reeves ve Başbakan Keir Starmer için siyasi risk yaratabileceğini ifade ediyor.

OBR'nin üretkenlik tahminlerindeki yıllardır süregelen iyimserliğin törpülenmesi ve daha yüksek borçlanma maliyetleri, Reeves'in 2030'da bütçeyi dengeleme hedefine ulaşmasını zorlaştırıyor. Bakanın, geçen yıl karşı çıktığı gelir vergisi dilimi dondurmasını bu kez uzatması bekleniyor. Ayrıca yüksek değerli mülk sahipleri, kumar oynayanlar ve elektrikli araç kullanıcılarının ek vergi yüküyle karşılaşabileceği belirtiliyor.

Reeves'in bütçe hedefleri için geçen yıl bıraktığı 9,9 milyar sterlinlik "manevra payını" yaklaşık 17 milyar sterline çıkarması öngörülüyor. Yatırımcılar, hükümetin mali disiplini koruması ve açığı gelecek iki yılda anlamlı şekilde azaltması gerektiğini vurguluyor.

Gölge Maliye Bakanı Mel Stride, 12 veya daha fazla vergi artışından oluşan paketi "kirli düzine" olarak nitelendirdi. Stride, "Rachel Reeves kirli düzine vergi artışını adil ve merhametli olarak göstermeye çalışıyor ancak çalışan insanlar gerçeği görebiliyor" dedi.