Rusya’dan LNG projeleri için Çin’e destek çağrısı

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak,Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen, Rusya ve Çin'den yetkililerin katıldığı enerji konulu forumda konuştu.

Rusya ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerde dış baskılara rağmen rekorların devam ettiğini söyleyen Novak, "2018'de 108 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmimiz geçen yıl 248 milyar dolara çıktı. Bunun yüzde 30'undan fazlasını enerji ve yakıt sektörü oluşturdu." ifadesini kullandı.

Novak, enerji alanındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi planladıklarını vurgulayarak, "Ülkelerimizin enerji sektöründeki etkileşimi istikrarlı bir şekilde güçleniyor, yeni içeriklerle zenginleşiyor ve gerçek bir stratejik ittifak niteliği kazanıyor." dedi.

Yaptırımlar nedeniyle gecikmelerin yaşandığı Rus LNG projelerine değinen Novak, "Önde gelen Çinli şirketler, Arktik bölgesindeki en büyük Rus LNG projelerinde ortaklardır. Dış zorluklar karşısında bu projelerin uygulanmasında gerekli koşulları sağlamak için ortak çabalar son derece önemlidir." diye konuştu.

Çinli CNPC ve CNOOP şirketleri, Novatek'e ait Arktik LNG 2 projesinde yüzde 10'ar paya sahip. CNPC'nin Yamal LNG projesinde yüzde 20, Silk Road Fund'un da yüzde 9,9 payı bulunuyor.