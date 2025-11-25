Borsa günün ilk yarısında geriledi

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,03 puan ve yüzde 0,36 azalışla 10.848,99 puana düştü.

Toplam işlem hacmi 59,7 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,72 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,64 değer kaybetti.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 1,57 ile finansal kiralama faktoring, en çok düşen ise yüzde 1,9 ile orman kağıt basım oldu.

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ve ABD-Çin ilişkilerine dair haber akışı yatırımcıların odağındaki yerini korumaya devam ederken, BIST 100 endeksi Avrupa borsalarındaki değer kaybına paralel olarak günün ilk yarısını satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri kasım ayında piyasa katılımcıları için yüzde 23,49'a çıkarken, reel sektör için 35,70 seviyesine, hanehalkı için yüzde 52,24'e geriledi.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.750 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.