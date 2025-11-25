Almanya ekonomisi üçüncü çeyrekte stabil kaldı

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bu yılın temmuz-eylül döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde sıfır büyüme kaydetti. Böylece Destatis, 30 Ekim'de öncü verilerle açıkladığı yüzde sıfır büyümeyi teyit etti.

Ayrıca, üçüncü çeyrekteki durgunluğun ardından Alman ekonomisi, "GSYH'de üst üste iki çeyrek küçülme yaşanması" olarak tanımlanan teknik resesyona girmemiş oldu.

Ekonomi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,2 küçülmüştü.

Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı, makine ve tesis gibi ekipman yatırımlarından geldi. İhracat ise gerileyerek büyümeyi yavaşlattı.

Başta makine, alet ve araçlar olmak üzere ekipman yatırımları önceki çeyreğe göre yüzde 1,1 arttı. Mal ve hizmet ihracatı ikinci çeyreğe kıyasla yüzde 0,7, inşaat yatırımları da yüzde 0,5 azaldı.

Özel tüketim de 2023'ün dördüncü çeyreğinden bu yana ilk kez, yüzde 0,3 daraldı.

Kamu harcamaları ise üçüncü çeyrekte yüzde 0,8 artış gösterdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Destatis Başkanı Ruth Brand, "Zayıf ihracat, üçüncü çeyrekte ekonomik faaliyeti olumsuz etkiledi. Ancak yatırımlar hafif bir artış gösterdi." ifadesini kullandı.

ÜLKE EKONOMİSİNDE TOPARLANMA BEKLENMİYOR

Öte yandan, yılın dördüncü çeyreğinde de zayıf siparişler nedeniyle Alman ekonomisinde toparlanma beklenmiyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsünün (Ifo) dün açıkladığı anket sonuçlarına göre, İş Ortamı Güven Endeksi, ekimdeki 88,4 puandan kasımda beklenmedik bir şekilde 88,1 puana düştü.

Ifo açıklamasında, Alman şirketlerin ihracat beklentilerinin düştüğü ve uluslararası rekabet gücünün zarar gördüğü belirtildi.