Societe Generale’den Türkiye için faiz tahmini: 2026 sonunda yüzde 24

Giriş Tarihi: 24.11.2025 12:10

Societe Generale, Türkiye'de enflasyonun yavaşlamasıyla birlikte politika faizinin 2026 yıl sonunda yüzde 24 olacağına ilişkin öngörüsünü paylaştı.

Societe Generale'in Londra Şubesi CEEMEA Baş Stratejisti Marek Drimal, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılının ilk dört toplantısında her seferinde 150 baz puanlık, ardından Haziran ve Temmuz aylarında 250 baz puanlık faiz indirimi yapmasını beklediklerini ifade etti. Sonrasında ise her toplantıda yeniden 150 baz puanlık indirim öngördüklerini belirtti.

Banka, Türkiye'de gıda enflasyonundaki şokun etkisini kaybetmesiyle birlikte aylık enflasyonun düşüşe geçmesini bekliyor. Drimal, bu süreçte maliye politikasının enflasyon baskılarının azalmaya devam etmesinde kritik rol oynayacağını vurguladı.

Societe Generale, önümüzdeki aylarda aylık enflasyonun kademeli olarak yavaşlayarak 2026'nın ilk yarısında yüzde 1,5-1,7 seviyelerine gerileyeceği tahmininde bulundu.

Morgan Stanley de yakın tarihli analizinde, 2026 yıl sonu itibarıyla politika faizinin mevcut yüzde 39,5 seviyesinden yüzde 27'ye çekileceğini öngörmüştü.

