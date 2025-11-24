Rusya’dan Hindistan’a indirimli petrol teklifi

ABD'nin Rosneft PJSC ve Lukoil PJSC'ye yönelik yaptırımları sonrası, Rusya'nın amiral gemisi Ural ham petrolü, Hindistan rafinerilerine son iki yılın en düşük fiyatıyla sunulmaya başlandı.

Konuya yakın kaynaklara göre, Aralık'ta yüklenip Ocak'ta teslim edilmesi planlanan kargolar için Ural petrolü, Brent'e kıyasla varil başına 7 dolara kadar indirimle teklif edildi. Yaptırımlar nedeniyle önceki hafta Rus petrolüne sipariş vermekten kaçınan birçok Hintli rafineri, yeni fiyat avantajı sayesinde tutumlarını değiştirdi ve yaptırım kapsamı dışında kalan satıcılardan petrol alımına sıcak bakmaya başladı.

Yaptırımlar öncesinde Ural ham petrolü indirimi varil başına yaklaşık 3 dolardı. Ancak Rosneft ve Lukoil'in yanı sıra Gazprom Neft PJSC ve Surgutneftegas PJSC'ye getirilen kısıtlamaların ardından, Hintli alıcılar alternatif kaynaklara yönelmişti. Şimdi ise Rusya'nın batı limanlarından sevk edilen Ural petrolüne ilgi yeniden arttı.