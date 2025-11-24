Belçika’da hükümet bütçe konusunda anlaşmaya vardı

Belçika Başbakanı Bart De Wever, hükümette yer alan parti temsilcilerinin gelecek yıl bütçesi ve 2029 yılına kadar yapılacak kesintileri içeren paket konusunda uzlaştıklarını açıkladı.

Uzlaşıya göre, hükümet 2029 yılına kadar kamu açığını 9,2 milyar avro azaltacak.

Bu kapsamda, ücretlerin enflasyona karşı otomatik olarak ayarlanmasını sağlayan endeksleme sistemi sınırlandırılacak.

Bazı ürün ve hizmetlerdeki KDV ve ÖTV oranları artırılacak. Doğal gazdaki vergiler yükseltilecek. Yemek siparişi, otel gibi çeşitli konaklamalar, spor aktiviteleri ile aboneliklere yönelik vergiler artırılacak.

Menkul kıymetler hesaplarından daha fazla vergi tahsil edilecek. Varlık yönetim şirketlerinin vergileri yükseltilecek.

Uzun dönem sağlık sorunu nedeniyle hastalık izninde olanların işe dönüşlerine yönelik sıkı tedbirler uygulanacak.

AB dışından Belçika'ya gönderilen paketlerden 2 avro vergi tahsil edilecek.

Öte yandan, Belçika'da farklı toplulukları bir araya getiren 5 partili koalisyon içinde bütçe konusunda anlaşmak kolay olmadı.

Yeni bütçeyle ilgili görüşmeler partiler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle aylar aldı.

Başbakan De Wever'in partisi N-VA, bütçe konusunda katı bir tutum izlerken kemer sıkma politikalarına öncelik vermek istedi.

De Wever, ülkenin yüzde 5 seviyesindeki bütçe açığını ve yüzde 100'ü aşan kamu borcunu düşürmek ve bunu Avrupa Birliği (AB) kurallarına uyumlu hale getirmek üzere 2030'a kadar en az 10 milyar avro tasarruf etmeyi içeren bir önlem paketi hazırladı ve bunun uygulanmasını istedi.

Bu planın belirli unsurları diğer siyasi partiler tarafından olumsuz karşılandı.