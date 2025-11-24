Avrupa borsaları İtalya hariç pozitif seyrediyor

Avrupa piyasalarında saat 13.00 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 yükselişle 563 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 9.555 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,7 primle 23.250 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 7.986 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,7 gerilemeyle 42.353 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,7 yükselişle 15.943 puan seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalardaki alıcılı seyir Avrupa piyasalarına da yansırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı açıklamalar, yatırımcıların odağına yerleşti.

Cuma günü Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen 35. Avrupa Bankacılık Kongresi'nde açıklamalarda bulunan Lagarde, Avrupa Birliği'nin (AB), ABD'nin ticaret tarifelerinin etkisini iç engelleri azaltarak telafi edebileceğini dile getirdi.

Lagarde, AB'nin ihracat odaklı ekonomik modelinin küresel düzeydeki korumacı eğilimlerle sarsıldığını, bunun da ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerinden Çin'in nadir elementler üzerindeki hakimiyetine kadar uzandığını vurguladı.

Öte yandan, hafta sonu Fransa'da Ulusal Meclisin 2026 bütçe teklifinin ilk kısmını reddetmesi, Bölgede siyasi belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın 26 Kasım'da açıklayacağı "Sonbahar Bütçesi"nin piyasalara etkileri takip edilecek.

Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İngiltere'nin yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "Aa3", not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.