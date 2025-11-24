Asya borsaları Güney Kore hariç pozitif seyrediyor

ABD'de faiz indirim sürecine yönelik belirsizlik ve varlık fiyatlamalarındaki yüksek değerleme endişeleri nedeniyle geçen hafta küresel piyasalarda negatif bir seyir hakimdi. New York Fed Başkanı John Williams'ın iş gücü piyasasının zayıflamasıyla kısa vadede faiz oranlarının yeniden düşürülmesi için alan gördüğünü söylemesi, piyasalarda risk iştahının artmasını sağladı.

New York Fed Başkanı Williams'ın açıklamaları sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 69 seviyesinde seyrediyor.

JAPONYA VE ÇİN GERİLİMİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Fed'in faiz indirimlerine yönelik iyimserliğin tekrar artmasıyla yükselen risk iştahı Asya'ya da taşınırken, Güney Kore piyasaları bölge endekslerinden negatif ayrıştı.

Bu gelişmelerin yanı sıra Asya tarafında Japonya ile Çin arasındaki Tayvan'a dair gerilim devam ederken, Çin, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan'a ilişkin sözlerini iki ülke arasında yol açtığı gerilime dair tutumunu açıklayan mektubu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdi.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Tayvan sorununa askeri müdahale ihtimalini ima eden sözleriyle yanlış bir mesaj verdiğini, dokunulmaması gereken kırmızı çizgiyi aştığını söyledi.

ABD yetkililerinin Nvidia'nın H200 yapay zeka çiplerinin Çin'e satışını onaylamayı değerlendirdiğine dair haberler sonrasında Çinli yerel çip üreticilerinin hisselerindeki düşüşle Çin piyasalarında sektör bazlı düşüşler izlendi.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,19 azalışla 3.846,1 puandan günü tamamlarken, Japonya borsasında tatil nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,22 yükselişle 3.843 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 artışla 25.720 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise bir önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 85.284 puanda seyrediyor.