ABD Hazine Bakanlığı’ndan 2026 öngörüsü: Resesyon beklemiyoruz

Giriş Tarihi: 24.11.2025 09:43

Hazine Bakanı Scott Bessent, 2026 yılında ABD ekonomisinde resesyon beklemediğini ifade etti.

Meet the Press programında konuşan Bessent, "2026 için oldukça iyimserim" dedi.

Bessent, yaz aylarında Cumhuriyetçilerin onayladığı harcama yasasındaki vergi indirimlerinin henüz tam anlamıyla vergi planlamalarına yansımadığını belirtti. Bu durumun, baharda Amerikalılara yüksek vergi iadeleri getireceğini ve maaş düzenlemeleriyle gelir artışına yol açacağını vurguladı.

Bakan, "Enflasyonu tetiklemeyen güçlü bir ekonomik büyüme için sağlam bir temel oluşturduk" ifadelerini kullandı.

