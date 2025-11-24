AB Konseyi, 2026 yılı bütçesini resmen onayladı

Danimarka Maliye Bakanı ve 2026 AB bütçesi için Konsey'in baş müzakerecisi Nicolai Wammen, "Bugün güçlü ve dayanıklı bir AB bütçesini garanti altına almak için son adımı attık. Savunma, göç, rekabetçilik ve hazırlık gibi öncelikleri ele alarak Avrupa vatandaşlarının ihtiyaçlarına kararlı bir şekilde yanıt verebileceğiz. Aynı zamanda gelişen krizlere müdahale edebilmek için esneklik de sağladık" dedi.

Bu yıl, mevcut çok yıllı mali çerçevenin harcama tavanı altında 715,7 milyon euro'luk bir pay ayrıldı. Bu kaynak, öngörülemeyen durumlara karşı AB'nin hızlı tepki verebilmesine imkan tanıyacak.

Bütçenin nihai onayı, 26 Kasım'da Avrupa Parlamentosu tarafından yapılacak oylamanın ardından gerçekleşecek.