Çin’den G20 ülkelerine çağrı: Serbest ticareti ve ekonomiyi koruyalım

Xinhua'nın haberine göre Başbakan Li Çiang, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel ekonominin tek taraflılık, korumacılık, ticaret kısıtlamaları ve bloklaşma gibi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Li, bu çerçevede Dünya Ticaret Örgütü'nün merkezinde yer aldığı çok taraflı ticaret sisteminin ve açık dünya ekonomisinin korunmasının önemine dikkat çekti.

G20 ülkelerinin çok taraflılık ilkesine sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Li, küresel ekonomik yönetişimin güçlendirilmesi, Dünya Bankası, IMF ve DTÖ gibi kurumların reforme edilmesi ve gelişmekte olan ülkelerin küresel karar alma süreçlerinde daha fazla söz sahibi olması gerektiğini dile getirdi.