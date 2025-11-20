Yaptırım endişeleriyle petrol fiyatlarında durağan seyir

ABD'nin, Rus enerji şirketleri Rosneft PJSC ve Lukoil PJSC'ye yönelik yaptırımlarının yürürlüğe girmesi beklentisi ve AB'nin Moskova üzerindeki baskıyı artırmak için yeni adımlar araması, petrol piyasalarında yatay bir seyir yarattı.

Brent petrol, Çarşamba günü yüzde 2'yi aşan ve son bir haftanın en sert düşüşünün ardından varil başına 63 dolar seviyelerinde işlem gördü. ABD ham petrolü (WTI) ise 60 doların altında kaldı. ABD'nin yaptırımları, özellikle Hindistan'a yapılan sevkiyatlarda aksamalara neden olarak küresel petrol ticaretini bozdu ve Lukoil'i uluslararası varlıkları için alıcı aramaya itti.

Petrol, OPEC+ ve diğer üreticilerin arzı artırmasıyla birlikte yıl genelinde arz fazlası beklentileri nedeniyle hâlâ yıllık kayba doğru ilerliyor. Ancak son dönemde artan jeopolitik gerilimler fiyatlara bir miktar risk primi ekledi. Rusya'nın yakıt ihracatı ise, rafineri altyapısına yönelik saldırılar ve ABD yaptırımları nedeniyle Kasım ayının ilk yarısında Ukrayna işgalinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yaptırımların ardından, Lukoil'in uluslararası operasyonlarının çeşitli parçalarını satın almak için çok sayıda talip ortaya çıktı. Exxon Mobil yöneticileri, Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdul Ghani ile Çarşamba günü bir araya gelerek, ülkenin üretiminin yüzde 10'unu oluşturan West Qurna 2 sahasındaki Rus şirketine ait payı görüştü.

Bu sırada Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı finanse etme kapasitesini daha da zayıflatmak amacıyla, Moskova'nın petrol taşımak için kullandığı "gölge filo" tankerlerini destekleyen kuruluşlara yönelik ek kısıtlamalar üzerinde çalışıyor.