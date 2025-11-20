Piyasalarda gözler ABD’deki istihdam raporuna çevrildi

Teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerinde düzeltme olabileceği tahminlerinden dolayı piyasalarda meydana gelen endişeler, Nvidia'nın beklentilerden iyi gelen bilançosu sonrasında yerini rahatlamaya bıraktı.

California merkezli çip üreticisi Nvidia, 2026 mali yılının üçüncü çeyreği olarak kabul ettiği 26 Ekim'de sona eren üç aylık döneme ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliri, üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 62 artışla 57 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerini aştı. Nvidia'nın net karı da söz konusu çeyrekte yıllık yüzde 65 artarak 31,9 milyar dolara yükseldi.

Nvidia'nın Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, şirketin en yeni yapay zeka çipi olan Blackwell'in satışlarının beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Yapay zekanın verimli döngüsüne girildiğini vurgulayan Huang, "Daha fazla sektörde ve ülkede daha yeni temel model üreticileri daha fazla yapay zeka girişimiyle yapay zeka ekosistemi hızla büyüyor." ifadesini kullandı.

Nvidia'nın açıkladığı güçlü finansal sonuçlar, şirketlerin yapay zeka altyapısına büyük miktarda harcama yaptığına dair oluşan endişelerin hafiflemesine neden oldu.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar faiz indirimleri konusunda görüş ayrılığı olduğunu ortaya koydu. Tutanaklarda, "Para politikasının kısa vadeli seyri tartışılırken, yetkililer, Komitenin aralık toplantısında hangi politika kararının en uygun olacağı konusunda güçlü şekilde farklılaşan görüşler dile getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Fed tutanaklarının ardından para piyasalarında Banka'nın aralıkta faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 33 seviyelerine geriledi. Bugün açıklanacak istihdam raporu da piyasaların odağında bulunuyor.

Analistler, iş gücü piyasası verilerinin kötü gelmesi durumunda Fed'in faiz indirim beklentilerinin bir miktar artabileceğini söyledi.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan artışla 4,14 seviyesine çıkarken, Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin azalmasıyla dün yüzde 0,2 artışla 100,2'ye yükselen dolar endeksi bugün 100 seviyelerinde seyrediyor.

Altının onsu hisse senedi piyasalarında risk iştahının artması ve güvenli liman varlıklara talebin azalmasıyla yüzde 0,1 azalışla 4 bin 72 dolardan işlem görüyor.

Ukrayna'nın, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı barış planında birçok noktaya itiraz ettiğine dair iddialar sonrasında Brent petrolün varili bugün yüzde 0,2 artışla 63,3 dolardan alıcı buluyor.

NEW YORK BORSASI POZİTİF SEYRETTİ

Nvidia'nın hisseleri finansal sonuçlarının açıklanması öncesi dün yüzde 2,9 yükselirken, bugün vadeli piyasalarda yüzde 5'in üzerinde değer kazandı. ABD'li perakende şirketlerinin bilançoları da yatırımcılar tarafından değerlendirilirken, Home Depot'un ardından dün Target, Lowe's ve TJX de finansal sonuçlarını açıkladı.

Target'ın hisseleri, şirketin satışlarının üçüncü çeyrekte düşmesi ve bu yıla ilişkin kar tahminini aşağı yönlü revize etmesi sonrası yüzde 2,8 değer kaybetti. Lowe's'un hisseleri ise şirketin satışlarının üçüncü çeyrekte artmasının ardından yüzde 4 değer kazandı.

TJ Maxx, Marshalls ve Home Goods'un ana şirketi TJX'in hisseleri de gelir ve karının üç aylık dönemde beklentileri aşması sonrası yüzde 0,2 yükseldi.

Bu gelişmelerle Dow Jones endeksi, yüzde 0,10, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,59 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

AVRUPA'DA ENDEKS VADELİ KONTRATLAR GÜNE POZİTİF BAŞLADI

Fed'e yönelik faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması ve teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişeleri dün Avrupa piyasalarında risk iştahını olumsuz etkiledi. ABD'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı çözme yönündeki çabalarını yeniden artırması Avrupa'da savunma sanayi şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Dün açıklanan verilere göre Avro Bölgesinde enflasyon aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 2,1, ve çekirdek enflasyon yüzde 2,4 ile beklentiler dahilinde gerçekleşti.

İngiltere'de yıllık enflasyon ekimde yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya geriledi. Ülkede açıklanan enflasyon verisi, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ın 26 Kasım'da açıklayacağı "Sonbahar Bütçesi"nde geniş kapsamlı vergi artışlarının önünü açacağına dair endişeleri biraz hafifletirken, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) aralık ayında faiz indirimine gideceğine dair öngörüler güçlendi.

Bu gelişmelerle dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,47, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,18 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 0,08 düştü.

Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARINDA JAPONYA VE GÜNEY KORE RALLİSİ

Nvidia'nın güçlü finansal sonuçları Asya borsalarına da yansıdı. Bölgedeki teknoloji şirketlerinin öncülüğünde sert yükselişler görülüyor.

Dolar/yen paritesi 157 seviyesine çıkarken, zayıflayan yenden dolayı ihracatçı şirketlerin hisselerinde görülen yükseliş Japonya borsasını destekleyen önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Çin hükümetinin konut satışlarını desteklemek için yeni paket açıklayacağına dair haberler de Çin'deki emlak şirketlerinin hisselerindeki yükselişte etkili oldu.

Yendeki zayıflamayla birlikte Japon ekonomi yönetiminin yene müdahalede bulunabileceğine dair beklentiler de arttı. Öte yandan, Japonya'da tahvil piyasasına ilişkin endişeler artmaya devam ederken, ülkenin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,84'e kadar çıkarak 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeyi, 20 yıllık tahvil faizi yüzde 2,87 ile 1998'den bu yana 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3,39 ile 40 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,75 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin 110 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırlayacağına yönelik haberler ülkede enflasyonun daha da artacağı endişelerini artırırken tahvil piyasasında da satış baskısına neden oldu.

Analistler, diğer taraftan Japon ekonomisinin daralma kaydettiğini anımsatarak, ülkede yetkililerin teşvik paketi hazırlığında olmalarının nedenlerinden bir tanesinin de Japon ekonomisindeki bu daralma olduğunu kaydetti.

Öte yandan Çin Merkez Bankası 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını da yüzde 3,50'te sabit bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 değer kazandı.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,63 değer kazanarak 10.903,91 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 arttı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 42,3522'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üstünde üzerinde 42,3570'ten işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 11.100 seviyeleri direnç, 10.800 ve 10.700 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE)

10.00 Türkiye, kasım ayı tüketici güven endeksi

10.00 Almanya, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

16.30 ABD, kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi

16.30 ABD, eylül ayı, işsizlik oranı

16.30 ABD, eylül ayı tarım dışı istihdam

18.00 Avro Bölgesi, kasım ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ekim ayı ikinci el konut satışları