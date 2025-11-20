Çin, konut sektörünü desteklemek için yeni adımlar planlıyor

Konuya yakın kişilere göre, konut bakanlığı da dahil olmak üzere politika yapıcılar, ülke genelinde ilk kez yeni ev alıcılarına ipotek sübvansiyonları sağlamak gibi bir dizi seçeneği değerlendiriyor. Değerlendirilen diğer önlemler arasında ipotek borçluları için gelir vergisi indirimlerinin artırılması ve konut işlem maliyetlerinin düşürülmesi yer alıyor.

Planın en azından üçüncü çeyrekten bu yana tartışıldığı, konut piyasasındaki satış ve fiyat düşüşünün derinleştiğiyle birlikte gündeme geldiği belirtildi. Zamanlamanın ve uygulanacak spesifik politikaların hala belirsiz olduğu kaydedildi.

Çin, hanehalkı servetinden tüketime ve istihdama kadar her şeyi etkileyen dört yıllık emlak çöküşüne bir taban oluşturmaya çalışıyor. Konut sektörü, hükümetin yaklaşık bir yıl önce desteği artırmasının ardından mütevazı bir toparlanma gösterse de, momentum hızla söndü. Konut satışları ikinci çeyrekten bu yana düşüyor ve sabit varlık yatırımı geçen ay çöktü.

Fitch Ratings analistleri geçen ay, konut piyasasının kasvetli görünümü ve hanehalklarının ipotekleri ve diğer kişisel kredileri geri ödeme kabiliyetinin zayıflamasının, bankaların varlık kalitesinin gelecek yıl kötüleşebileceği konusunda uyardı. Çinli bankaların sorunlu kredileri Eylül sonunda rekor 3,5 trilyon yuana (492 milyar dolar) ulaştı.

Yeni ipoteklerdeki faiz maliyetlerini sübvanse etme planı, düşen bir piyasaya girmekte isteksiz olan ev alıcılarını geri çekmeyi amaçlıyor. 42 büyük şehirde ilk ev alıcıları için ortalama ipotek oranı son aylarda yüzde 3,06 civarında seyretti.