Moskova Borsası yükselişe geçti

Moskova Borsası (MOEX), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik plan hazırlandığına yönelik haberlerin ardından yüzde 2,20'nin üzerinde değer kazanarak 2.620 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 2,24 artışla 1.017 puana çıktı.

Rus rublesi de dolar karşısında yüzde 0,32 değer kazanırken, dolar/ruble paritesi 80,89 seviyesine indi.

Uluslararası basında çıkan bazı haberlerde, Trump yönetiminin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için yeni bir plan üzerinde çalıştığı öne sürülmüştü. Haberlerde, söz konusu planın 28 maddeden oluştuğu ve çok yakın zamanda duyurulmasının beklendiği ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'nın ABD ile Ukrayna konusunda herhangi yeni bir plan üzerinde görüşme yapmadığını söylemişti.