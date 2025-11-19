Çin ve Japonya’da tahvil getirileri yakınlaştı: Deflasyon endişesi büyüyor

Çin devlet tahvili getirisi, zayıf ekonomik veriler ve hisse senedi kayıplarının yatırımcıları güvenli kamu borçlanmasına yöneltmesiyle son iki ayın en düşük seviyesine geriledi. Japonya'nın 10 yıllık getirisi ise kamu harcamalarının enflasyonu artıracağı beklentisiyle 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Bu zıt hareketler, ekonomik ivmedeki tersine dönüşü yansıtıyor. Çin'de tüketimi canlandırma konusundaki güven azalırken ve ABD ile ticaret gerilimleri ihracatı baskılarken, piyasalar uzun vadeli durgunluğu fiyatlıyor. Buna karşılık Japonya'nın, yıllarca süren deflasyonun ötesine geçtiğine dair işaretler güçleniyor.

Çin'in 10 yıllık getirisi son olarak %1,81 seviyesinde, Japonya'nınki ise %1,77 seviyesinde görülerek farkı rekor düzeye indirdi.

Yakınsama, büyük ölçüde Japonya'daki artan getirilerden kaynaklanıyor ancak bu değişim yatırım akımlarını etkiliyor. Yabancı yatırımcıların Japon devlet tahvili portföyleri ikinci çeyrekte 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

SMBC Nikko Securities'ten Miki Den, temel eğilimlerin Japonya getirilerini yukarı, Çin getirilerini aşağı ittiğini belirterek, Japonya'nın 10 yıllık getirisinin Çin'i aşmasıyla Çin'den Japonya'ya sermaye akışlarının artmasını beklediğini söyledi.