İngiltere Merkez Bankası mevduat sigortası tutarını artırdı

18.11.2025

İngiltere Merkez Bankası, mevduat sigortası limitini yüzde 40 oranında artırarak 85.000 sterlinden 120.000 sterline çıkardı.

Bankanın Tedbiri Düzenleme Otoritesi (PRA), bir banka iflasında müşterilerin 120.000 sterline (158.000 $) kadar olan paralarının korunacağını açıkladı.

PRA Başkanı Sam Woods, "Bu değişiklik, halkın parasının güvenliği konusundaki güvenini korumaya yardımcı olacaktır" dedi. Otorite, daha önce 110.000 sterline çıkarılmasını önerdiği limiti, kalıcı olarak yüksek seyreden enflasyonu yansıtmak için daha yüksek bir eşikte belirledi.

2017'de belirlenen eski limitin yerine gelen yeni 120.000 sterlinlik limit, AB'nin uyumlaştırılmış 100.000 euro limitini aşıyor ancak kişi başına en az 250.000 dolar olan ABD limitinin altında kalıyor.

