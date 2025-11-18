Fitch’ten Türk bankalarına not artışı: 6 bankanın kredi notu yükseltildi

Fitch'ten yapılan açıklamada, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarının "B+"dan "BB-"ye çıkarıldığı bildirildi.

Bu bankaların finansal kapasite notlarının da "b+"dan "bb-"ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, uzun vadeli yerel para ihraççı temerrüt notlarının "BB-" ile ulusal uzun vadeli notlarının ise "AA(tur)" olarak teyit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bankaların not görünümlerin "durağan" olarak belirlendiği belirtildi.

Arap Türk Bankası'nın uzun vadeli ihraççı temerrüt notunun "B"den "B+"ya, finansal kapasite notunun "b"den "b+"ya ve ulusal uzun vadeli notunun da "A-(tur)"dan "A(tur)"a çıkarıldığı aktarılan açıklamada, görünümlerinin "durağan" olarak belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, not artışlarının, Fitch'in Türkiye'deki faaliyet ortamına ilişkin değerlendirmesinin iyileşmesini yansıttığı, bu artışlarda bankaların iyileşen faaliyet koşulları bağlamında sürdürdüğü istikrarlı iş ve finansal profillerinin de dikkate alındığı aktarıldı.

Ziraat Bankası, VakıfBank ve TSKB'nin devlet destek notlarının da "b+"dan "bb-"ye yükseltildiği belirtilen açıklamada, bunun Türk yetkililerinin, döviz rezervlerindeki iyileşmenin ardından, bankacılık sektörünü döviz cinsinden destekleme kabiliyetinin arttığı değerlendirmesini yansıttığı ifade edildi.

Öte yandan, Fitch'ten yapılan bir diğer açıklamada da Halkbank, Emlak Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası'nın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notlarının "B+"dan "BB-"ye yükseltildiği bildirildi.

Not görünümlerinin "durağan" olarak belirlendiği belirtilen açıklamada, bu bankaların devlet destek notlarının da "b+"dan "bb-"ye çıkarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye İş Bankası, Akbank ile Yapı Kredi'nin devlet destek notları da "b-"den "b"ye yükseltildiği kaydedildi.