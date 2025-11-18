Çin’den Japonya’ya ekonomik baskı: Seyahat yasağı, tur iptali, film sansürü

Söz konusu adımlar, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'nin Çin'in Tayvan'a saldırması halinde Tokyo'nun askeri karşılık verebileceğini söylemesinin ardından geldi.

Çin'in tepkisi, iki ülke arasındaki ilişkilerde son beş yıldaki en ciddi gerilimlerden biri olarak değerlendiriliyor. Benzer bir kriz, eski Başbakan Shinzo Abe'nin Tayvan hakkında yaptığı açıklamalarla yaşanmıştı.

Shanghai, Zhejiang ve Hunan'da faaliyet gösteren dört devlet işletmesinde çalışanlar, yönetimden Japonya'ya tüm seyahatlerini iptal etmeleri yönünde talimat aldıklarını açıkladı. Zhejiang merkezli bir grup, resmi yazıyla "Çin-Japonya ilişkilerindeki gerginlik nedeniyle" Japonya'ya kişisel seyahat izinlerinin durdurulduğunu bildirdi.