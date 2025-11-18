Çin ve Almanya’dan ortak mesaj: Küresel ekonomik istikrar için işbirliği

Çin-Almanya Üst Düzey Finansal Diyalog Toplantısı'nın 4'üncüsü, dün Pekin'de yapıldı. Toplantıda Çin tarafına Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, Alman heyetine ise Başbakan Yardımcısı ve Federal Maliye Bakanı Lars Klingbeil başkanlık etti.

Taraflar, toplantının ardından yayınladıkları ortak açıklamada, küresel ekonomik ve mali istikrarı birlikte desteklemek üzere ikili ve çoklu taraflı kanallardan makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendireceklerini bildirdi.

Finans alanında işbirliği geliştireceğini belirten taraflar, adil rekabet temelinde piyasaları iki taraflı olarak erişime açma konusunda mutabakata vardıklarını aktardı.

Taraflar, tek taraflılığa ve ticari korumacılığa karşı merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) olduğu, kurallara dayalı, adil, açık, kapsayıcı ve ayrımcı olmayan çok taraflı ticaret sisteminin ve G20 çerçevesindeki uluslararası ekonomik işbirliğinin desteklenmesinin gereğini vurguladı.

İHRACAT KONTROLLERİ VE TEDARİK ZİNCİRLERİNİN İSTİKRARI

Çin Başbakan Yardımcısı Hı, toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında, Çin ile Almanya arasında sağlıklı ve istikrarlı ilişkilerin her iki tarafın ortak beklentisi ve çıkarı olduğunu belirtti.

Her iki ülkenin de ekonomik ayrışmaya karşı olduğunun altını çizen Hı, nadir toprak elementleri dahil küresel tedarik zincirlerinin istikrarını ve güvenliği koruma konusunda hemfikir olduklarını dile getirdi.

Konuk Başbakan Yardımcısı ve Bakan Klingbeil de Alman ve Avrupalı şirketlerin istikrarı ve güvenilirliğini kendileri için önemli olduğunu, adil olmayan ihracat kontrollerinin küresel ekonomiye ciddi zarar vereceğine dikkati çektiklerini ve Çinli muhataplarının bu konuda kaygılarına çözüm bulmayı taahhüt ettiğini kaydetti.

Klingbeil, görüşmede Ukrayna'daki savaşın da gündeme geldiğini ifade ederken, ortak açıklamada bu konuya değinilmedi.

YENİ ALMAN HÜKÜMETİNDEN ÇİN'E BAKAN DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

Klingbeil'in toplantı için Çin'e gelmesi, Almanya'da mayıs başında iktidara gelen Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetten bu ülkeye lider düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu.

Yeni hükümetin Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ekim sonunda Çin'e yapmayı planladığı ziyareti, Çin tarafının yapmak istediği görüşmelerden yalnızca birine onay verdiği gerekçesiyle iptal etmişti.

Pekin yönetiminin geçen ay küresel arzın büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin ihracatını kontrolüne yönelik attığı adımlar ve Hollanda hükümetinin Çinli Wingtech şirketin hakim ortağı olduğu çip üreticisi Nexperia'ya el koymasının yarattığı gerilim ve tedarik krizi, Çin ve Almanya ilişkilerine olumsuz yansımıştı.

Çin-Almanya Üst Düzey Finansal Diyalog Toplantıları, daha önce 2015, 2019 ve 2023 yıllarında yapılmıştı. Sonraki toplantının Almanya'da yapılması planlanıyor.