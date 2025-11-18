Avustralya Merkez Bankası’ndan çift yönlü sinyal: Faizler sabit kalabilir, gevşeme de gündemde

3-4 Kasım politika toplantısının bugün yayınlanan tutanakları, RBA yönetim kurulunun mevcut yüzde 3,6'lık nakit faiz oranını hafif kısıtlayıcı olarak değerlendirdiğini gösterdi. Ancak kurul, yatırımcılara verilen konut kredilerindeki artışa atıfta bulunarak durumun artık böyle olmayabileceğini söyledi.

Kurul, nakit faiz oranını sabit tutmasına yol açabilecek çeşitli faktörlere dikkat çekti. Bunlar arasında talebin beklenenden daha güçlü bir şekilde toparlandığını gösteren veriler veya kalıcı olarak yüksek enflasyon yer alıyor.

RBA bu ay, bu yıl yapılan üç faiz indirimi sonrasında politikayı sabit tuttu. Merkez bankası, daha yüksek enflasyon, daha güçlü tüketici talebi ve konut piyasasındaki canlanma nedeniyle daha fazla gevşeme konusunda temkinli olduğunu söyledi.

Üçüncü çeyrekte beklenenden yüksek gelen enflasyon verisi, merkez bankasının şimdi enflasyonun 2026 ortasına kadar yüzde 2-3'lük hedef bandının üzerinde kalacağını ve hedef aralığının orta noktası olan yüzde 2,5'in üzerinde yüzde 2,6'da istikrar kazanacağını görmesi anlamına geldi.

İş piyasasına ilişkin endişeler, Ekim ayında istihdamın güçlü geri dönüşü ve işsizlik oranının yüzde 4,3'e gerilemesiyle abartılı çıktı.

RBA, para politikasının daha fazla gevşetilmesi gerekebilecek senaryolar olduğunu belirterek iş piyasasının önemli ölçüde zayıflama veya ekonomideki toparlanmanın geride kalma olasılığına işaret etti. Kurul, hangi senaryonun gerçekleşmesinin daha olası olduğu konusunda emin olunamayacağını kaydederek temkinli ve veriye bağımlı kalacaklarını yineledi.