TCMB açıkladı: Ticari gayrimenkulde reel düşüş

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi (TGFE) verilerini yayımladı. Merkez'İn verilerine göre 2025'in üçüncü çeyreğinde Türkiye genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,3 oranında artan TGFE, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,0 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 2,4 oranında azaldı.

DÜKKAN VE OFİS FİYAT ENDEKSİ REEL OLARAK DÜŞTÜ

Türkiye genelinde, 2025'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 oranında artan Dükkan Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 30,0 oranında arttı, reel de ise yüzde 2,4 oranında azaldı.

Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,9 oranında artan Ofis Fiyat Endeksi de bir

önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 29,6 oranında arttı, reel de ise yüzde 2,7 oranında azaldı.

3 BÜYÜK ŞEHİRDE ENDEKS ARTIŞ GÖSTERDİ

İstanbul, Ankara ve İzmir'in ticari gayrimenkul fiyat endeksleri, 2025'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre, sırasıyla yüzde 3,2, 5,2 ve 3,0 oranlarında artış gösterirken endeks değerleri de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde

23,3, 32,0 ve 31,9 oranlarında arttı.