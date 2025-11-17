Apara Piyasalar Özel sektörün yurt dışı kredi borcu belli oldu
Giriş Tarihi: 17.11.2025 10:21

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu belli oldu

Eylül ayı itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 206,2 milyar dolara çıktı. Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Ağustos ayında 202,5 milyar dolar seviyesindeydi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayına ilişkin "Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri" raporunu yayımladı.

Buna göre, Eylül sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, bir önceki

çeyreğe göre 9,7 milyar dolar artarak 206,2 milyar dolar oldu.

Vadeye göre incelendiğinde, bir önceki çeyreğe göre, uzun vadeli kredi borcunun 10,3 milyar dolar

artarak 196,3 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 0,6 milyar

dolar azalarak 9,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

