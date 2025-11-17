Fransa’ya 9,2 milyar euro yatırım

Enerjiden sağlığa ve gıda sektörüne kadar birçok Fransız şirket, hükümetin düzenlediği "Choose France" zirvesi öncesinde taahhütlerini açıkladı. Yeni yatırımlar, son bir yılda duyurulan 21,2 milyar euro ile birlikte toplamda 150 proje için 30,4 milyar euroya ulaştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iş dostu politikaları, geçen yıl yapılan erken seçim sonrası ortaya çıkan bölünmüş parlamentoyla zayıfladı. Muhalefet partileri, arz yönlü reformları geri çevirmeye çalışırken, bütçe krizleri şirketlere özellikle vergi konusunda belirsizlik yarattı.

Şirket yöneticileri, 2026 bütçesinde iş vergilerinin artırılmasını eleştirerek, Fransa'nın yüksek bütçe açığını harcamaları kısmak yerine vergilerle kapatma girişimine karşı çıktı. L'Oréal Başkanı Jean-Paul Agon, "Fransa'da başarılı olabiliyorsanız, her yerde başarılı olabilirsiniz" dedi.

Maliye Bakanı Roland Lescure ise kamu hesaplarının yalnızca vergi artışlarıyla düzeltilmeyeceğini, bunun ekonomiyi ve istihdamı boğacağını belirterek büyümeyi koruyacaklarını vurguladı.

Siyasi çalkantılara rağmen Fransa ekonomisi üçüncü çeyrekte %0,5 büyüyerek beklentileri aştı ve ihracat ile yatırımlardaki artış sayesinde Almanya ve İtalya'yı geride bıraktı.