Brent petrolün varili 63,48 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 64,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,90 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,65 azalarak 63,48 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,35 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD ile Rusya arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik temasların sürdüğüne ilişkin açıklamaların küresel enerji arzına yönelik belirsizlikleri azaltması etkili oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna krizinin çözümüyle ilgili temasların Alaska zirvesinde sağlanan uzlaşılar temelinde sürdüğünü belirterek "Bu uzlaşıların barışçıl çözüme ulaşmak için iyi bir yol olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yeniden zirve düzenlenmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uşakov, "Görüşme bir süreliğine ertelendi ancak bu konuda temaslar sürüyor. Washington ile Moskova arasında liderlerin herhangi bir yerde görüşmesi konusunda mutabık kalınırsa, teknik ve siyasi sorunlar ikinci planda kalacak." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde Ukrayna ordusunun 13 Kasım'da insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı ve yaşanan çatışmalara ilişkin görüntülere ulaşıldı. Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen videolarda İHA'ların limandaki rafineri, yakıt deposu ve bazı gemileri hedef aldığı görülüyor.

Öte yandan, İran, Marshall Adaları bayraklı 30 bin ton petrokimya ürünü taşıyan "Talara" adlı tankere "izinsiz yük taşıdığı" gerekçesiyle Umman Körfezi kıyısında müdahale ederek el koyduğunu açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.