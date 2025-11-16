CI Ratings’ten Türkiye’ye yılın son kredi notu güncellemesi

Kuruluşun açıklamasında Türkiye'nin notlarının devam eden ihtiyatlı para ve maliye politikaları ile makro ekonomik istikrarda sağlanan ilerlemeyi yansıttığı kaydedildi. Uygulanan politikalarının halen yüksek olmakla birlikte enflasyonda ve dolarizasyonda düşüşe katkı yaptığı kaydedildi.

Değerlendirmede Türkiye'de ortalama enflasyonun bu yıl %35, gelecek yıl ise %25 seviyesine gerilemesinin beklendiği kaydedildi. 2025-27 döneminde ortalama büyümenin %3,6 olacağı tahmini yapıldı.

Raporda, Türkiye'nin notunun stabil olmasının gelecek 12 ayda notta bir değişim olmayacağı beklentisini yansıttığı vurgulandı. Görünümün artan makroekomik istikrar ve azalan politik riskler ile halen yüksek seyreden enflasyon ve düşük yabancı rezerv tamponu arasındaki dengeyi yansıttığı kaydedildi. Mali politika ve para politikası arasındaki uyumun artması ya da dış rezerv tamponunda kayda değer artışın not artırımı getirebileceği vurgulandı. Hükümetin geleneksel politikalardan vazgeçmesi ya da yatırımcı güveninde keskin azalma halinde ise Türkiye'nin notun aşağı yönlü revizyon olabileceği ifade edildi.

CI Ratings'in not kararı ile Türkiye'nin notu konusunda yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının takvime bağlanmış not güncellemeleri tamamlanmış oldu.