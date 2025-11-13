Piyasalar ABD’de hükümetin yeniden açılmasının ardından pozitif seyrediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe tasarısını imzalamasıyla ülke tarihinin en uzun süreli kapanması 43. gününde sona erdi.

Trump, yaptığı açıklamada, bu kapanmadan Demokratları sorumlu tutarken, "Bugün ülkemiz için harika bir gün, artık yeniden işe koyulabiliriz." ifadesini kullandı.

BEYAZ SARAY, EKİM AYI ENFLASYON VE İSTİHDAM VERİLERİNİN AÇIKLANMAYABİLECEĞİNİ AÇIKLADI

ABD'de hükümet 1 Ekim'de kapanmıştı. Kapanmanın etkisiyle ABD'deki uçuş iptalleri yüzde 6'ya ulaşmış, kamu personelleri maaşlarını alamamış ve resmi makroekonomik veri akışı durmuştu.

Kapanma nedeniyle yayımlanması aksayan kritik resmi ekonomik verilerin gelecek hafta açıklanması beklenirken, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, hükümetin kapanması dolayısıyla ekim ayına dair Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve istihdam raporlarının muhtemelen yayımlanmayacağını söyledi.

Ticaret tarafında ise ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, önümüzdeki günlerde kahve, muz ve ABD'de yetiştirilmeyen diğer ürünlerin fiyatlarının düşürülmesi için önemli duyuruların planlandığını açıkladı. Konuya ilişkin detay vermeyen Bessent, önlemlerin fiyatları çok hızlı düşüreceğini, insanların 2026'nın ilk yarısında ekonomi hakkında daha iyi hissetmeye başlayacağını söyledi.

ABD'DE ENDEKS VADELİ KONTRATLAR POZİTİF SEYREDİYOR

Hükümet kapanması sona ermeden önce kapanan New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,06 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,68 yükselirken, Nasdaq endeksi yüzde 0,26 geriledi. Dow Jones endeksi kapanışta rekor tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar ülkede hükümetin açılmasının ardından yeni işlem gününe pozitif başladı.

Söz konusu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,06'ya inerken, şu sıralarda yüzde 4,09 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi dün yüzde 0,1 yükselişle 99,5 seviyesine çıkarak 4 günlük düşüş serisini sonlandırdı. Dolar endeksi, şu sıralarda ise yatay seyrediyor.

Yükselişini 5. işlem gününe taşıyan altının onsu şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 4 bin 208 dolardan alıcı buluyor. Brent petrolün varili de yüzde 0,1 düşüşle 62,5 dolarda işlem görüyor.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsaları dün ABD'deki hükümet kapanmasının sona ereceğine yönelik beklentilerle pozitif bir kapanış yaparken, ABD'de hükümetin yeniden açılmasının ardından yeni günde endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

Yeni günde bölgedeki yoğun veri akışı da yatırımcıların odağında bulunuyor. İngiltere'de bugün büyüme ve sanayi üretimi verileri yakından takip edilecek. Ülkede 2. çeyrek büyüme yıllık bazda yüzde 1,4 olmuştu. Üçüncü çeyrekte ise ülke ekonomisinin yüzde 1,3 büyümesini bekleniyor.

İngiltere'de son zamanlarda güç kazanan enflasyon oranları sebebiyle parasal sıkılığın uzun sürebileceği öngörüleri büyüme üzerinde baskı yaratırken, son açıklanan eylül ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 3,8 ile orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesinin üzerinde seyretti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,80, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,04 ve Almanya'da DAX 40 yüzde 1,22 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar güne pozitif başladı.

ASYA BORSALARI HONG KONG HARİÇ POZİTİF SEYREDİYOR

Asya tarafında ise Hong Kong hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, ABD'de hükümetin açılması bölgedeki risk iştahını artırıyor.

Bölgedeki ekonomi yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, dün yaptığı açıklamada, merkez bankasının ücret artışları ve ekonomik iyileşme eşliğinde ılımlı bir enflasyon hedeflediğini belirtti.

Ueda, enflasyon hedefinin Başbakan Takaiçi Sanae'nin büyümeyi canlandırma hedefiyle uyumlu olduğunu söyledi.

Bölgede bugün açıklanan verilerde ise Japonya'da ekim ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,7 yükselişle beklentileri geride bıraktı.

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düştü.

YURT İÇİNDE HAFTALIK PARA VE BANKA İSTATİSTİKLERİ TAKİP EDİLECEK

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazanarak 10.640,86 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,27 yükseldi.

Öte yandan, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek.

Dolar/TL, dün 42,2320'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 42,2520'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve haftalık para ve banka istatistikleri yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, dış ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı konut satışları

10.00 İngiltere, 3. çeyrek Gayri Safi Yurt İçi Hasıla

10.00 İngiltere, eylül ayı sanayi üretimi

10.00 İngiltere, eylül ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, eylül ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri