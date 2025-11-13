Apara Piyasalar Macquarie, Çin ekonomisinde gelecek yıl için büyüme bekliyor
Giriş Tarihi: 13.11.2025 09:09

Macquarie ekonomistlerine göre Çin ekonomisi, güçlü ihracat artışının etkisiyle gelecek yıl yüzde 5 büyüme gösterebilir. Ekonomistler, ihracatın bu yılın en büyük sürprizi olduğunu belirterek 2025’te ihracatın yüzde 6 artmasını bekliyorlar.

İhracat büyümesinin Donald Trump dönemindeki tarifelere rağmen istikrarlı seyrettiği vurguyan Macquarie ekonomistleri, Çin'deki deflasyonist baskının muhtemelen devam edeceğini, ancak güçlü dış talebin iç teşvik ihtiyacını azalttığını ifade ettiler.

Konsensüs beklentisinin 2025 için yüzde 1 ihracat artışı yönünde olduğunu hatırlatan Macquarie, küresel ekonomideki genişleme hızlanırsa ve Çin'in üretim rekabeti sürerse dış talebin beklentileri bir kez daha aşabileceğini belirtiyor.

Ekonomistler ayrıca, ihracatın mevcut performansının ülkenin ekonomik görünümünde belirleyici olmaya devam edeceğini ve dış talebin Çin'in büyüme ivmesini destekleyebileceği de vurguladılar.

