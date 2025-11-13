AB, Çin e-ticaretine yeni vergi takvimi önerdi

Komisyon, bugün toplanacak olan AB maliye bakanlarına, yerli perakendecileri haksız rekabetten korumak için uygulamanın öne alınmasını tavsiye etti. Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, bakanlara gönderdiği mektupta, "Bu, Avrupa Birliği'nin hızla değişen ticaret gerçekleri karşısında konumunu güçlendirmesi açısından kritik bir adımdır" dedi.

Sefcovic, bu hamlenin Avrupa'nın rekabet gücünü artırma ve işletmeleri için adil koşulları sağlama konusundaki ciddiyetini göstereceğini belirtti.

Komisyon, Mayıs ayında 150 euroluk gümrük vergisi muafiyet eşiğini 2028 ortasında kaldırmayı ve paket başına 2 euro ücret getirmeyi önermişti. Geçen yıl Avrupa'da satın alınan 4,6 milyar paketin yüzde 80'inden fazlası Çinli satıcılara aitti.

Sefcovic, "Bu zaman çizelgesi, durumun aciliyetiyle uyumlu değil" diyerek, Avrupa sanayisinin bu rekabet bozulmasının gecikmeden giderilmesini talep ettiğini vurguladı. Bazı ülkeler, örneğin Romanya, ulusal düzeyde 5 euroya kadar ücretler uygulamaya başladı.