Goldman Sachs: ABD’de ekimde 50 bin istihdam kaybı bekleniyor

Hesaplama, bankanın iş büyümesi takipçisini içeriyor. Takipçi, Eylül ayındaki 85 bin yeni işten Ekim'de 50 bine yavaşladı. Ayrıca hükümetin ertelenmiş istifa programı, bordroları yaklaşık 100 bin pozisyon azaltacak.

Trump yönetiminin yılın başlarında başlattığı bu program, binlerce personelin hükümetten ayrılmasına ve mali yılın sonu olan 30 Eylül'e kadar maaşlarını almaya devam etmesine izin verdi.

Banka yayınladığı notta, "İş açıkları ve işgücü piyasası sıkılığı takipçilerimiz düşmeye devam etti ve yeni oluşturduğumuz işten çıkarma takipçimiz de son birkaç ayda işten çıkarmalarda artış olduğunu ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

Böyle bir düşüş, 2020 sonundan bu yana en büyük kayıp olacak. Mevcut en son veriler, ekonominin Haziran ayında 13 bin iş kaybettiğini, ardından Temmuz ve Ağustos'ta istihdam eklediğini gösteriyor.

Hükümet kapanması, Eylül ve Ekim aylarına ait tarım dışı istihdam raporlarının yayınlanmasını geciktirdi.