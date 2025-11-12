Commerzbank’tan 2026 için yukarı yönlü revizyon: Altın, gümüş ve bakırda yükseliş bekleniyor

Alman bankası Commerzbank, 2026 yılına yönelik emtia fiyat tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Banka, özellikle değerli metallerde güçlü yükseliş öngörürken, altının ons fiyatının gelecek yıl sonunda 4.200 dolara ulaşabileceğini tahmin etti.

Halihazırda ons başına 4.141 dolar seviyelerinde işlem gören altın, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 58 değer kazandı. Commerzbank, gümüşün 50 dolar, platinin 1.700 dolar ve paladyumun ise 1.400 dolara kadar yükselebileceğini belirtti

SANAYİ METALLERİ TAHMİNLERİ DE YUKARI ÇEKİLDİ

Banka, sanayi metallerine yönelik tahminlerinde de güncellemeye gitti. Alüminyum için ton başı fiyat beklentisi 2.600 dolardan 2.900 dolara, bakır içinse 9.600 dolardan 10.500 dolara çıkarıldı.