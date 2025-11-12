Çin, Rus LNG’sine talebi artırıyor: Yeni adımlar yolda

Pekin, halihazırda boru hatlarıyla daha ucuz gaz temin etmesine rağmen, deniz yoluyla yapılan bu ithalatı çeşitlendirme ve Moskova ile enerji bağlarını derinleştirme amacıyla sürdürüyor.

Uydu ve gemi takip verilerine göre, Rusya'dan LNG taşıyan CCH Gas adlı tanker, Çin limanına yaklaşırken konumunu gizledi. Tankerin sahibi CCH-1 Shipping Co., Hong Kong merkezli Samxin Secretarial Services Ltd. ile aynı adrese kayıtlı.

Benzer şekilde, Kunpeng adlı başka bir LNG gemisi de Singapur yakınlarında belirdi. Bu gemi, yıl içinde kontrolünü az bilinen Çinli ve Marshall Adaları merkezli firmalara devretti. Equasis verileri, bu firmaların daha önce yaptırımlı yakıt ticaretine karışan yapılarla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Çin'in bu "gölge filo" yapılanması, Batı'nın enerji yaptırımlarını aşmak için yeni bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Bu gelişmeler, küresel enerji ticaretinde şeffaflık ve yaptırım uygulamalarının etkinliği konusunda yeni tartışmaları gündeme getiriyor.