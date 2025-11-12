Bankalardaki mevduatlar 50 aydır aralıksız artıyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden edinilen bilgilere göre, yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin mevduat bankalarındaki mevduatları ekimin son haftası itibarıyla yılbaşından bu yana yüzde 33,5 artışla 25 trilyon 371 milyar 540 milyon liraya çıkarken, bu mevduatın 14 trilyon 725 milyar 615 milyon lirası gerçek kişilerin hesabında toplandı.

Aylık bazda ise toplam mevduat yüzde 1,6 ve 403 milyar 207 milyon lira artış kaydetti. Geçen yılın sonunda 18 trilyon 998 milyar 750 milyon lira seviyesinde bulunan toplam mevduat, 10 aylık dönemde 6 trilyon 372 milyar 789 milyon liralık artış kaydetti.

Böylece, aylık verilere bakıldığında bankalardaki toplam mevduat 50 aydır aralıksız olarak yükselerek, ekim sonu itibarıyla 25 trilyon lirayı aştı.

Gerçek kişilerin bankalardaki mevduatı ise ekim ayında geçen aya göre yüzde 1,3 ve 183 milyar 620 milyon lira yükselişle 14 trilyon 725 milyar 615 milyon liraya çıktı. Geçen yılın sonundan ekim ayı sonuna kıyasla gerçek kişilerin mevduatı 3 trilyon 441 milyar 669 milyon lira arttı. Söz konusu kalemde 10 aydaki oransal artış yüzde 30,5 olarak gerçekleşti.

EN BÜYÜK AYLIK MEVDUAT ARTIŞI TİCARİ KURULUŞLARDA GERÇEKLEŞTİ

Aylık bazda en fazla mevduat artışı ticari kuruluşlarda gerçekleşirken, söz konusu kalemde mevduatlar yüzde 2,2 ve 190 milyar 683 milyon lira artışla 8 trilyon 704 milyar 605 milyon liraya çıktı.

Ticari kuruluşların mevduatı yılın 10 ayında ise yüzde 34,4 artış kaydetti. Geçen yıl sonunda 6 trilyon 478 milyar 777 milyon lira seviyesinde bulunan ticari kuruluşların mevduat varlığı ekim sonu itibarıyla yılbaşından bu yana 2 trilyon 225 milyar 827 milyon lira arttı.

Mevduattaki kalemler incelendiğinde geçen yılın sonundan bu yana en büyük artış yüzde 57,1 ile resmi ve diğer kuruluşların mevduat hesaplarında oldu.

Aralık 2024 sonu itibarıyla 1 trilyon 236 milyar 26 milyon lira seviyesinde bulunan resmi ve diğer kuruluşların mevduatı, 705 milyar 293 milyon lira yükselerek 1 trilyon 941 milyar 320 milyon lira oldu. Resmi ve diğer kuruluşlar kaleminde aylık bazda artış ise yüzde 1,51 ve 28 milyar 904 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Sigortaya tabi mevduatlar ise 10 aylık dönemde yüzde 41,8 ve 1 trilyon 831 milyar 490 milyon yükselişle 6 trilyon 216 milyar 86 milyon lira olarak gerçekleşti.

KKM 200 MİLYAR LİRANIN ALTINA GERİLEDİ

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) eylül ayında hem oransal hem de miktarsal olarak önemli düşüş kaydetti. KKM hesapları, ekimde aylık yüzde 55,1 ve 161 milyar 350 milyon lira azalışla 131 milyar 455 milyon liraya geriledi.

Yılbaşından bu yana ise KKM'de yüzde 88,4 ve 998 milyar 444 milyon lira azalırken, KKM kalemindeki azalış yıllık bazda yaklaşık 1 trilyon liraya yaklaştı.

Geçen 10 ayda KKM hesaplarına yönelik önemli gelişmeler yaşanmıştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıklamış ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM'nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurgulamıştı.

Bu kapsamda TCMB, ilk olarak şubat ayında KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildirmişti. TCMB, 23 Ağustos'tan itibaren ise gerçek kişiler için KKM hesaplarında (YUVAM hesapları hariç) yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurmuştu.

Söz konusu adımlarla KKM'den çıkış sürecinin tamamlandığı ve tüm hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili Tebliğlerin yürürlükten kaldırılacağı bildirilmişti.

Böylece, Aralık 2024'te 1 trilyon 129 milyar 899 milyon lira seviyesinde bulunan KKM bakiyesi, ekim sonu itibarıyla 200 milyar liranın altına geriledi.